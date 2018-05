Tischtennis-WM: Herren-Finale lautet Deutschland gegen China

Das Traumfinale zwischen Deutschland und China ist perfekt. Bei der Tischtennis-Mannschafts-Weltmeisterschaft in Halmstad (Schweden) gewannen Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franziska am Samstagabend im Halbfinale mit 3:2 gegen Südkorea. Der Titelverteidiger und Olympiasieger aus China gewann sein Semifinale gegen den Gastgeber Schweden klar mit 3:0.

Die Deutschen sind aufgrund der Weltranglisten-Positionen von Boll und Ovtcharov bei der WM zwar an Position eins gesetzt, China gilt mit der aktuellen Nummer eins Fan Zhendong und dem Einzel-Weltmeister Ma Long am Sonntag dennoch als Favorit. Die Mannschafts-Olympiasieger verloren im bisherigen Verlauf des Turniers noch kein Einzel-Match. Zudem gewann China auch alle drei bisherigen WM-Endspiele gegen Deutschland: 2010 in Moskau, 2012 in Dortmund und 2014 in Tokio. Die Chinesen spielen um den 21. Titel, den achten in Serie.