Tischtennis-Routinier Gardos im Finale der Spanish Open

Tischtennis-Routinier Robert Gardos steht im Finale der zur World Tour (Challenger) zählenden Spanish Open in Guadalajara. Der 39-jährige Tiroler bezwang am Samstag im Halbfinale den Iraner Nima Alamian mit 4:1 (9,-10,5,8,13) und trifft im Endspiel am Sonntag (12.45 Uhr) auf den südkoreanischen Qualifikanten Kim Minhyeok. "Ich kenne ihn nicht, bin aber Favorit", sagte Gardos.

Gardos, der in Spanien lebt und für den französischen Club Chartres ASTT spielt, hatte davor am Samstag zuerst den Japaner Asuka Machi mit 4:2 und anschließend Li Hon Ming aus Hongkong mit 4:0 eliminiert.