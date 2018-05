Tischtennis-Herren im WM-Viertelfinale - Gegner China

Österreichs Tischtennis-Herren stehen bei der Team-WM in Halmstad im Viertelfinale. Die ÖTTV-Auswahl siegte am Donnerstag gegen Portugal mit 3:2. In der Runde der letzten acht wartet der Titelverteidiger, Serien-Champion und haushohe Favorit China. Die Österreicher lagen gegen Portugal 0:2 zurück, schafften aber mit Siegen in den letzten drei Spielen noch den Aufstieg.

Im entscheidenden Match gab es eine Galavorstellung von Robert Gardos. In den Sätzen eins und zwei dominierte er den Weltranglisten-15 Marcos Freitas mit 11:5, ehe der Portugiese nach einem kurzen “Medical Time-Out” zurückschlagen konnte. Nach dem Verlust des dritten Durchganges war Gardos wieder gefestigt, nach einem offenen Schlagabtausch auf höchstem Niveau nutzte er gleich seine erste Chance auf 11:9 zum Gesamtsieg. Im siebenten Duell mit den Iberern in den vergangenen vier Jahren war es der fünfte Sieg für die ÖTTV-Herren. Das Duell gegen die wohl übermächtigen Chinesen steigt am Freitag um 11.00 Uhr.