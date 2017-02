Tischler Rohstoff: Willkommen im echten Holzfachmarkt

Die größte Holzausstellung des Landes bringt die Augen der Besucher zum Leuchten. Auf 1800 m2 präsentiert die Genossenschaft der Vorarlberger Tischler und Zimmerer mehr als 350 Parkett- und Laminatböden, über 100 Türen, Dämmstoffe, Fassaden und eine vielfältige Auswahl an Terrassendielen. Fachberater Patrick Martin: „Ob im Innen- oder Außenbereich, Kunden finden zu 99 Prozent genau das Produkt, das die persönlichen Ansprüche am besten erfüllt. Testen Sie uns!“

Fragen, ja bitte!

Der feine Unterschied zwischen Holzfachmarkt und Baumarkt ist schnell erklärt. Die einen bieten Holz mit Hirn, die anderen … bei Tischler Rohstoff beraten ausschließlich ausgebildete Tischler, Zimmerer und Holzexperten mit langjähriger Erfahrung. Ganz konkrete, praktische Tipps zur optimalen Materialauswahl, zur Verwendung, zum Einbau oder zur Pflege bieten dem Kunden wertvolle Unterstützung.

„Wald-TÜV“ und Vorarlberger Ökoförderung

Markus Scheffknecht, Geschäftsführer: „Wir setzen auf Holz mit Mehrwert. Deshalb achten wir darauf, in unserem Sortiment möglichst viele Produkte zu führen, die entweder aus der Region stammen oder mit Zertifikaten zur nachhaltigen Forstwirtschaft ausgezeichnet sind. Tischler Rohstoff bietet eine große Auswahl an Produkten, die für die Vorarlberger Ökoförderung zugelassen sind und auch in Zusammenhang mit Renovierungen vielfältige Einsatzmöglichkeiten eröffnen.

Die Tür fürs Haus kommt zur Haustür

Eine schöne Tür macht täglich Freude. „Ich schau hin und freue mich. Auch noch nach Jahren. Weils einfach passt. Dank guter Beratung und großer Auswahl an Materialien, Formen und Farben habe ich genau das bekommen, was ich mir gewünscht habe …“ Solche und ähnliche Aussagen von Kunden sorgen für gute Mundpropaganda. Und die ist bekanntlich die beste Empfehlung. Mittels Kran-Lkw sind individuelle Baustellenabladungen möglich. Einzigartig ist die Zweimannzustellung, die den Kunden höchsten Service garantiert. Alles aus einer Hand. Und auf Wunsch werden erfahrene Handwerker für den Einbau empfohlen.

Tischler Rohstoff e.Gen.

Ermenstraße 15

6845 Hohenems (an der L190 zwischen Dornbirn und Hohenems)

T 05576 73504-0 F-44

www.tiro.at

verkauf@tiro.at

Öffnungszeiten: Montag–Freitag, 7.30–12 Uhr und 13–17.30 Uhr, Samstag, 9–12 Uhr