TischfuÃŸballturnier zur UnterstÃ¼tzung von Ã„thiopienprojekt

Jana Berchtold möchte den Erlös des Turniers dem Projekt Äthiopienhilfe in Addis Abbeba spenden. “Ich bin selbst eine der Jugendlichen, die im Sommer nach Äthiopien gehen und die Projekte dort umsetzen wird” so die engagierte Jugendliche über das sog. “Klo-Projekt”. Sie startete ein Crowdfunding: https://mit.einander.at/jedemposeinklo dazu. Das bevorstehende Tischfußballturnier findet am Samstag, 10. Juni 2017 um 16:30 Uhr im Jugendheim Rankweil statt. Nenngeld: 15 € pro Team (für 2 Personen). Anmeldung: jana.berchtold@vol.at; Bitte um Angabe des Teamnamens!; Anmeldeschluss: 29. Mai. Für Verpflegung ist gesorgt! Es gibt Preise für jeden Mitspieler.

Die Organisatoren Jana Berchtold, Miriam Egger, Katharina Hohengartner und alle Jugendbotschafter für UN-Kinderrechte freuen sich über zahlreiche Beteiligung!