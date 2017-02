Tirols Landeshauptmann Platter fordert EU zum Handeln auf

Platter ist derzeit LH-Konferenz-Vorsitzender - © APA

Nachdem die Tiroler Polizei am Dienstag einen Rekord an Aufgriffen illegal eingereister Personen im Jahr 2016 bekanntgegeben hatte, hat LH Günther Platter (ÖVP) die Europäische Union in der Flüchtlingsfrage “endlich zum Handeln” aufgefordert. Ansonsten werde es die EU “in dieser Form in fünf Jahren nicht mehr geben”, so Platter, derzeit LH-Konferenz-Vorsitzender, am Mittwoch.