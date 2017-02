Tirolerin Venier holte Abfahrts-Silber hinter Stuhec

Mit dieser Medaille hatten nicht alle gerechnet - © APA (AFP)

Die österreichischen Ski-Damen hamstern bei der WM in St. Moritz weiter Edelmetall. Am Sonntag machte Stephanie Venier den Medaillensatz komplett, indem sie hinter der programmierten Gold-Gewinnerin Ilka Stuhec aus Slowenien die Silbermedaille errang. Bronze ging an die US-Amerikanerin Lindsey Vonn. Im Anschluss stand die Abfahrt der Herren auf dem Programm.