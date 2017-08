Tiroler überlebte Blitzschlag beim Wandern in USA

Blitz traf Tiroler Wanderer beim Fotografieren in der Sierra Nevada - © APA (dpa/Symbolbild)

Ein Tiroler hat am Dienstag beim Wandern in der Sierra Nevada im Norden Kaliforniens einen Blitzschlag überlebt. Der Innsbrucker wollte laut Medienberichten am Gipfel des 2.700 Meter hohen Tinker Knob gerade ein Foto machen, als ihn der Blitz traf. Dieser habe im die Kleider vom Leib gerissen und ein Loch in den Schuh gebrannt. Er selbst erlitt jedoch lediglich einige Verbrennungen.