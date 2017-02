Die Frau würde ihre Tatorte jedoch immer wieder verlagern. Aktuell trat sie laut einer Aussendung des Landeskriminalamtes Tirol am 9. Februar gegen 10.30 Uhr in einer Filiale in Bludesch auf. Möglicherweise können ihr auch Delikte kurz zuvor in Götzis und Bürs angelastet werden.

LKA Tirol © LKA Tirol

Hinweise zu der gesuchten Personen können an das LKA in Tirol oder an jede Polizeidienststelle gerichtet werden.