Tiroler ÖVP-Plakate ganz ohne Türkis

Die Tiroler Volkspartei hat am Donnerstag ihre erste Plakatwelle für die Landtagswahl am 25. Februar präsentiert. Die Sujets rücken Spitzenkandidat Günther Platter ins Zentrum und kommen ganz ohne Türkis aus. "Wir haben nicht bewusst darauf verzichtet, aber wir führen einen Tiroler Wahlkampf auf den Landeshauptmann zentriert", erklärte Landesgeschäftsführer Martin Malaun bei der Präsentation.

Auch auf den Plakaten in den Bezirken sei Platter vorwiegend allein affichiert. Lediglich bei den Dreiecksständern seien auf einer Seite auch die Bezirkskandidaten zu sehen. Eigene Plakate seien den Kandidaten in den Bezirken nicht erlaubt, andere Wahlkampfaktivitäten wegen des ÖVP-internen Vorzugsstimmensystems hingegen schon. Sieben Prozent der abgegebenen Stimmen würden bereits reichen, um auf der jeweiligen Bezirksliste vorgereiht zu werden, erklärte der Landesgeschäftsführer.

“Wir haben den Termin der ersten Plakatwelle bewusst sehr spät gewählt, um den Wahlkampf kurz und knackig zu halten”, so Malaun. Einige Funktionäre hätten sich deshalb schon erkundigt, warum denn noch keine ÖVP-Plakate zu sehen seien. In etwa zwei Wochen, also etwa 14 Tage vor dem Urnengang, soll eine zweite Plakatwelle folgen, kündigte Malaun an: “Auch bei dieser wird wieder der Landeshauptmann im Zentrum stehen”.