Tiroler Landeshauptmann Platter von Van der Bellen angelobt

Der Tiroler ÖVP-Chef Günther Platter ist am Mittwoch von Bundespräsident Alexander Van der Bellen für eine weitere Amtsperiode als Landeshauptmann von Tirol angelobt worden. Für Platter war es bereits seine dritte Angelobung als Tiroler Landes-Chef.

Der im Tiroler Kaunertal aufgewachsene Van der Bellen erinnerte vor der Angelobung an einige seiner Treffen mit Platter in der Vergangenheit, unter anderem an jenes bei seiner eigenen Angelobung als Bundespräsident vor rund einem Jahr oder an seinen eigenen Antrittsbesuch in Tirol. Vor der Verlesung der Gelöbnis-Formel wünschte Van der Bellen seinem Gegenüber “von Herzen alles Gute und gutes Gelingen” für seine künftige Aufgabe.