Tiroler durch Messerstich in Wohnung schwer verletzt

Der 24-Jährige wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert - © APA (Symbolbild)

Ein 24-jähriger Tiroler ist in der Nacht auf Donnerstag durch einen Messerstich in einer Wohnung in Innsbruck schwer verletzt worden. Wer ihm den Stich zugefügt hat, war zunächst unklar. “Zum Tatzeitpunkt haben sich noch drei weitere Personen in der Wohnung aufgehalten”, sagte LKA-Chef Walter Pupp zur APA. Sie seien festgenommen worden und wurden am Donnerstagvormittag noch einvernommen.