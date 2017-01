Tiroler bei Verkehrsunfall in Bayern tödlich verunglückt

Ein 20-jähriger Tiroler ist Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in Oberaudorf in Bayern tödlich verunglückt. Der junge Mann sowie ein 21-jähriger Tiroler waren mit einem Pkw unterwegs, als sich dieser überschlug, in ein aufgestautes Bachbett rutschte und unter Wasser landete. Für den 20-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, sein Mitfahrer überlebte schwerst verletzt.

Ob der Tiroler ertrunken ist, könne man erst nach der Obduktion sagen, erklärte die bayerische Polizei gegenüber der APA. Auch wer von den beiden Männern aus dem Bezirk Kufstein das Fahrzeug lenkte, war vorerst unklar. Die Ermittlungen zur Feststellung der Unfallursache waren im Gange. Die Bergung der beiden Tiroler gestaltete sich aufgrund der hohen Eigengefährdung schwer. Der Unfall hatte sich gegen 22.00 Uhr im Bereich eines Parkplatzes an der Niederaudorfer Waldalpe nahe des Skigebiets Sudelfeld ereignet. (APA)