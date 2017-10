Tiroler Alkolenker schleuderte Kinderwagen in Wiese

Ein mit einem Promillewert von 1,92 fahrender Pkw-Lenker hat in Galtür (Bez. Landeck) in Tirol in der Nacht auf Sonntag den Kinderwagen einer Fußgängerin touchiert und diesen nach Angaben der Polizei etwa 1,5 Meter in eine angrenzende Wiese geschleudert. Das sieben Wochen alte Baby wurde dabei leicht verletzt.

Der Alkolenker, dem noch an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen wurde, war auf einer Gemeindestraße gegen 21.45 Uhr talauswärts gefahren. Dabei hatte er eine in die gleiche Richtung gehende Frau vermutlich zu spät wahrgenommen, die mit ihren Enkelkindern unterwegs war. Das Baby konnte nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus Zams wieder nach Hause entlassen werden. Seine Oma sowie zwei weitere Enkel, vier und sieben Jahre alt, waren mit dem Schrecken davongekommen. Der bei dem Lenker durchgeführte Alkomat-Test war positiv. Der genaue Unfallhergang war am Sonntag noch Gegenstand weiterer Polizeierhebungen. Nach ihrem Abschluss wird Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Landeck und die Staatsanwaltschaft Innsbruck erstattet. (APA) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken