Tirol-Wahl: Abwerzger-Spott nach Platters Trommler-Kritik

Mit heftiger Kritik und Spott hat der Tiroler FPÖ-Chef Markus Abwerzger auf den Unmut von LH Günther Platter (ÖVP) über den Auftritt der Gruppe "drumatical theatre" beim FPÖ-Wahlauftakt reagiert. Platter sei mit seiner Kritik "schlecht beraten" gewesen, dieser habe in seinem Umfeld "charakterlose Personen". Denn schließlich habe die Volkspartei selbst diese Trommlergruppe mehrmals gebucht.

“Die Linkslinken marschieren wieder und Platter lässt sich vor deren Karren spannen”, griff der FPÖ-Chef den Landeshauptmann am Montag bei einer Pressekonferenz frontal an. Und der Landeschef erntete gehörige Häme ob seiner Kritik an dem Auftritt der Gruppe “drumatical theatre”, die er unter anderem als “dunkle Gestalten” bezeichnet und von einem martialischen Auftritt gesprochen hatte. “Wir haben offenbar einen sehr ängstlichen Landeshauptmann. Tirol will aber keinen ängstlichen Landeshauptmann, sondern einen mutigen Landeshauptmann”, so Abwerzger. Und der FPÖ-Chef erinnerte genüsslich daran, dass “drumatical theater” mit ihrer “Percussion Performance” ja unter anderem auch bei Michael Spindeleggers Wahlkampfauftakt 2013 aufgetreten war – und zwar mit exakt demselben “Outfit” und besagten Trommeln.