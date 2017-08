Tirol Milch/Berglandmilch erhöht Milchpreis erneut

Milchbauern erhalten mehr Geld für das "kostbare Weiß" - © APA (dpa)

Die mehr als 11.000 in der Berglandmilch (inkl. Tirol Milch) zusammengeschlossenen Milchbauern erhalten ab 1. September einen höheren Milchpreis. Der Milchpreis wird um brutto 1,36 Cent/kg (netto 1,2 Cent/kg) auf 42,83 Cent/kg (netto 37,90 Cent/kg) angehoben, teilte Österreichs größte Molkerei am Dienstag mit. Es sei dies bereits die sechste Milchpreiserhöhung in diesem Jahr, wird betont.