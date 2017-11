Timmermans: Justiz-Unabhängigkeit ist Lackmustest für Polen

Der EU-Kommissionsvize Frans Timmermans hat die polnische Regierung erneut aufgefordert, die Unabhängigkeit des Verfassungsgerichts wiederherzustellen. Polen müsse Gesetze zur Einflussnahme des Justizministers auf die Ernennung und Entlassung von Richtern abschaffen, forderte Timmermans am Mittwoch im EU-Parlament in Straßburg. Für Polen sei die Unabhängigkeit seiner Justiz "ein Lackmustest".

Timmermans ließ offen, was die nächsten Schritte der EU-Kommission sein werden, insbesondere ob die Brüsseler Behörde auch ein Rechtsstaatsverfahren gegen Warschau nach Artikel 7 des EU-Vertrags einleiten will. Dieses Verfahren, das bei schweren Grundrechtsverstößen vorgesehen ist, sieht Sanktionen bis zum Stimmrechtsentzug eines Landes vor.

Der polnische Christdemokrat Janusz Lewandowski warnte mit eindringlichen Worten vor der nationalkonservativen Regierung in Warschau. Fremdenfeindliche und rassistische Äußerungen würden auf den Straßen in Polen wieder toleriert, sagte er. “Die Demokratie ist in Gefahr, wenn Gehirnwäsche stattfindet.” Polen habe sich auf internationaler Bühne schnell kompromittiert. “Die heutige Isolierung Polens scheint zur Staatsräson geworden zu sein.”