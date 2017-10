Tillerson und Al-Abadi zu Gesprächen in Riad

US-Außenminister Tillerson mit dem saudischen König - © APA (AFP)

Vor dem Hintergrund mehrerer Konflikte in der arabischen Welt sind US-Außenminister Rex Tillerson und Iraks Ministerpräsident Haidar al-Abadi zu Gesprächen in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad angekommen. Neben Gesprächen über die Situation in der Katar-Krise und im Kampf gegen die Jihadisten-Terrormiliz IS wird die Einrichtung eines Koordinierungsrates zwischen Saudi-Arabien und dem Irak erwartet.