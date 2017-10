Tillerson spielt Spannungen mit Trump herunter

Tillerson mit Trump "nicht in allem einer Meinung" - © AFP

US-Außenminister Rex Tillerson hat sich am Sonntag bemüht, Spannungen mit US-Präsident Donald Trump herunterzuspielen. “Ich stehe vollkommen hinter seinen Zielen. Ich stimme mit seinen Zielen überein”, sagte Tillerson dem Sender CNN. In einem Interview des Senders CBS räumte er allerdings ein, dass er mit dem Präsidenten “nicht in allem einer Meinung sei”.