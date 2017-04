Ukraine will Tod von OSZE-Mitarbeiter untersuchen

Nach OSZE-Angaben war ein Beobachterteam der Mission am Sonntag mit seinem Wagen im Rebellengebiet Lugansk über eine Mine gefahren. Dabei wurde zum ersten Mal seit Beginn des Ukraine-Konflikts vor drei Jahren ein OSZE-Beobachter, ein US-amerikanischer Sanitäter, getötet. Zwei weitere Vertreter wurden verletzt, darunter eine Deutsche.

In der Region sind seit 2014 über 700 OSZE-Beobachter tätig. Die 57 Mitgliedsstaaten – darunter Russland, die USA und die Ukraine – hatten im März den Einsatz der Beobachter um ein Jahr verlängert. Ein 2015 vereinbarter Waffenstillstand zwischen der Ukraine und den von Russland unterstützten Separatisten wird häufig gebrochen, die Friedensgespräche kommen kaum voran.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow forderte ebenfalls eine umfassende Aufklärung des Todes eines OSZE-Beobachters im Kriegsgebiet Ostukraine. Sie seien einer Meinung, dass dieser Vorfall nicht für politische Zwecke missbraucht werden dürfe, sagte Lawrow bei einem Treffen mit der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini am Montag in Moskau.

Mogherini betonte russischen Agenturen zufolge, sie habe mit Lawrow über einen möglichen Aktionsplan im Ukraine-Konflikt gesprochen. Diese Frage sei nach dem tödlichen Vorfall vom Wochenende umso aktueller. Dennoch gebe es vor allem zur Ukraine weiter Meinungsverschiedenheiten zwischen der EU und Russland, sagte sie.

“Unsere Zusammenarbeit ist nicht mehr die, die sie mal war”, meinte die Italienerin. “Es wäre unrealistisch zu sagen, dass wir im Moment strategische Partner sind.” Aber sie wollten wieder dahin zurückkommen, sagte Mogherini. Lawrow sprach sich für regelmäßige Treffen aus. Es war Mogherinis erster Besuch in Russland seit ihrem Amtsantritt 2014 als EU-Außenbeauftragte.

US-Außenminister Rex Tillerson telefonierte unterdessen nach dem Tod des US-Mitarbeiters der OSZE mit dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko. Nach Angaben eines Sprechers sagte Tillerson, Washington sei zwar an verbesserten Beziehungen zu Moskau interessiert, doch sei Russlands Rolle im Ostukraine-Konflikt ein Hindernis.

Tillerson bekräftigte seine Unterstützung für die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine. Die Sanktionen blieben so lange in Kraft, bis Russland die annektierte Krim-Halbinsel an die Ukraine zurückgegeben und seine Zusagen im Rahmen des Friedensabkommens von Minsk eingehalten habe, fügte der US-Minister hinzu. Gleichzeitig forderte er die Behörden in Kiew auf, ihren Reformprozess ebenso wie den Kampf gegen Korruption fortzusetzen.

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko warb in dem Telefonat mit Tillerson für eine UNO-Friedensmission. Der Westen hatte solche Vorschläge aus Kiew bisher abgelehnt.

Der österreichische Außenminister und amtierende OSZE-Vorsitzende Sebastian Kurz (ÖVP) sprach nach dem Tod des OSZE-Beobachters von einem “tragischen Tag”. Man sei sich der Risiken aber stets bewusst gewesen, unterstützte Kurz im ORF-Radio “Ö1-Morgenjournal” am Montag die Beobachtermission. Der Vorfall werde geprüft, damit sich solche Ereignisse nicht wiederholten. Es sei wichtig, dass die Waffenruhe eingehalten werde und die Konfliktparteien voneinander zu trennen.

Die deutsche Bundesregierung forderte Moskau auf, aktiv an der Aufklärung der tödlichen Explosion im Donbass mitzuwirken. Es sei wichtig, dass “alles getan wird, um aufzuklären, was da geschehen ist. Ob es sich nur um einen schrecklichen Unfall handelt oder ob mehr dahintersteckt”, etwa die Absicht, die Arbeit der Beobachtermission zu sabotieren, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Martin Schäfer, am Montag in Berlin.

Da sich die Explosion in einem von den Separatisten kontrollierten Gebiet ereignet habe, stehen diese nach Einschätzung der deutschen Bundesregierung “in besonderer Verantwortung”. Dies gelte auch für “diejenigen, die diese Separatisten unterstützen und die sitzen in Moskau”, fügte Schäfer hinzu. “Wir haben da klare Erwartungen.”

Die OSZE-Mission habe einen großen Beitrag dazu geleistet, eine weitere Eskalation der Lage in dem Konfliktgebiet zu verhindern, sagte Schäfer. “Wenn es die Mission nicht gäbe, dann müsse man sie erfinden”.

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel forderte die schnelle Aufklärung des Todes des OSZE-Beobachters. Die Konfliktparteien müssten sofort alles Erforderliche unternehmen, um zu klären, “wie es zu diesem tragischen Geschehen kommen konnte und wer dafür die Verantwortung trägt”, erklärte Merkel in Berlin. Sie forderte ebenso wie Tillerson, dass beide Konfliktparteien den seit langem verabredeten Waffenstillstand vollständig einhalten.

Rund 600 OSZE-Beobachter überwachen in dem zwischen prorussischen Separatisten und der Regierung in Kiew umkämpften Osten des Landes eine Waffenruhe, die jedoch immer wieder gebrochen wird. Immer wieder werden Zivilisten und Soldaten auch durch Landminen getötet – bisher sind nur 3.000 Hektar des insgesamt 700.000 Hektar umfassenden Konfliktgebietes laut Verteidigungsministerium von Landminen gesäubert. Demnach könnte es zehn bis 15 Jahre dauern, bis das Gebiet völlig frei von Minen ist.

