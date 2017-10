Tillerson dementierte Bericht über Rücktrittsgedanken

Tillerson hält Präsident Trump die Treue - © APA (AFP)

US-Außenminister Rex Tillerson hat einen Medienbericht über angebliche Rücktrittsgedanken zurückgewiesen. “Ich habe niemals in Erwägung gezogen, diesen Posten zu verlassen”, sagte der Chefdiplomat am Mittwoch auf einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz in Washington. Er stehe weiter fest hinter Präsident Donald Trump.