Tiger Woods: Video zeigt Verhaftung des verwirrten Golf-Superstars

Zwei Tage zuvor war Woods in der Nähe seines Hauses wegen des Verdachts auf Alkohol oder Drogen im Straßenverkehr angehalten und kurzzeitig inhaftiert worden. In dem Verhaftugns-Video bestreitet Woods, Drogen oder Alkohol konsumiert, dafür aber Medikamente zu sich genommen zu haben. Bei mehreren Tests schafft es der Sportler nicht, mit den Augen dem Licht einer Taschenlampe zu folgen, barfuß auf einer weißen Linie zu gehen oder sich seinen Schuh zuzubinden.

Schlafend am Steuer entdeckt

Woods – in kurzer Hose, weißem T-Shirt und schwarzer Kappe – fragt die beiden Polizisten immer wieder, was er hier mache. Zuvor war sein Wagen mit laufendem Motor und rechts blinkend auf der Straße entdeckt worden. Woods habe laut Polizeiangaben schlafend am Steuer gesessen. Woods muss Orientierungstests durchführen: Er wird aufgefordert geradeaus zu laufen, muss sich an die Nase fassen und das Alphabet von hinten aufsagen.

Alkohol-Test: 0,0 Promille im Blut

Tiger Woods wurde rund um diesen Vorfall in Gewahrsam genommen, bevor er entlassen wurde. Ein zweimaliger Atem-Alkoholtest habe 0,0 Promille ergeben. “Ich verstehe das Ausmaß dessen, was ich getan habe, und ich übernehme die volle Verantwortung für mein Handeln”, teilte der Golfer kurz nach dem Vorfall mit. Auch in einem veröffentlichten Statement sprach Tiger Woods von einer unerwarteten Reaktion auf verschriebene Arzneien.

Woods leidet an Rückenproblemen

Der Golfer hat Rückenprobleme und konnte wegen zwei Operationen zwischen August 2015 und Dezember 2016 kein einziges Turnier bestreiten. Seit 2014 ließ er sich vier Mal am Rücken operieren, zuletzt am 20. April. Zuletzt spielte er Anfang Februar bei einem Turnier. Sein letzter Turniersieg liegt vier Jahre zurück.

Der tiefe Fall des Tiger Woods

Woods’ Anläufe für ein Comeback könnten durch die Festnahme noch weiter erschwert worden sein. Er galt früher auch außerhalb des Golfplatzes als Vorbild – sein Saubermann-Image ging aber 2009 dramatisch zu Bruch. Damals kam bei der Aufarbeitung eines Autounfalls heraus, dass der Golfer, der als treuer Ehegatte galt, viele Affären hatte. Auch seine Beziehung mit Ski-Superstar Lindsey Vonn ging in die Brüche.

