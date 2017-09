Tiger Woods schloss Karriere-Ende nicht aus

Woods hat den letzten seiner 14 Major-Siege 2008 gewonnen. Seit 2014 hat er mehrere Rückenoperationen über sich ergehen lassen müssen, in den jüngsten zwei Jahren hat er daher nur sechs Runden wettkampfmäßig Golf gespielt. “Ja, definitiv”, sagte Woods nun auf eine Frage, ob es ein Szenario gibt, das eine Rückkehr verhindern könnte.

“Ich weiß nicht, was die Zukunft für mich bringt”, erklärte Woods. “Nach acht Operationen weiß ich nicht, was 100 Prozent (Gesundheit) sind, aber ich versuche, so nah wie möglich dorthin zu kommen.”

(APA/Reuters)