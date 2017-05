In einem britischen Zoo hat ein Tiger eine Tierpflegerin getötet. Das bestätigte die Polizei in der südostenglischen Grafschaft Cambridgeshire am Montagabend. Die Raubkatze hatte sich demnach mit der Pflegerin in einem Gehege des Zoos in Hamerton befunden. Die Frau sei noch an Ort und Stelle gestorben.

Der Tierpark war am späten Vormittag geräumt worden, die Polizei sprach zunächst nur von einem "ernsten Zwischenfall". Die Beamten rückten nach eigenen Angaben mit einem Rettungshubschrauber an. Auf dem zehn Hektar großen Gelände leben etwa 500 Tiere. (APA/dpa)