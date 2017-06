Tierpatenschaft Wildschweinmädchen

„Eine Tierpatenschaft als Hochzeitsgeschenk, das war eine wirklich gelungene Überraschung für uns“, freute sich das Brautpaar Stefanie und Rolando. Stefanie hat uns auch verraten, dass ein Familienausflug in den Wildpark schon viele Jahre Tradition hat. Und das soll auch in Zukunft so bleiben. „Wir werden Paulinchen sicher sehr oft besuchen“. Eine kleine zusätzliche Überraschung gab es dann noch von Wildpark Betriebsleiter Christian Ammann – alle durften in das Wildschwein Gehege. Aktuell wird das Zuhause der Wildschweinfamilie stark erweitert und umgebaut.