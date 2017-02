Tierpatenschaft im Wildpark

Paten aus der Nachbarschaft

Das Mufflonschaf „Emma“ hat nun zwei Paten, nämlich Daniela und Peter Heider aus Oberriet (CH). Beide sind regelmäßige Besucher des Wildparks und betreiben in Oberriet eine „mobile Hundeschule“. Das bedeutet, dass sie mit ihren Kunden in deren Umfeld, also vorwiegend zuhause, das Hundetraining durchführen. Lernen können die Kunden von Daniela und Peter, dass die Hunde locker an der Leine laufen. Das ist ganz im Sinn des Wildparks, den nach wie vor laufen viele Hunde in Gegenwart ihrer Besitzer im Wildpark frei herum.

Vorbild für den Wildpark

Kunden des Hundetrainings lernen aber auch, dass ihre Lieblinge in jeder Situation gehorchen, auf Zuruf zu den Besitzern kommen, und die Hunde keine Ängste oder Aggressionen zeigen und gut sozialisiert sind, aber auch, dass das Umfeld der Hundefreunde keine Angst vor dem Hund hat und gern wieder zu Besuch kommt. Mehr erfahren Interessierte auf der Homepage unter www.1×1-hundetraining.ch.