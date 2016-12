Tierische Überraschung! Das sind Österreichs Kinocharts 2016

Die erfolgreichsten Filme an den österreichischen Kinokassen nach Besucherzahlen laut Verleihangaben, Stichtag 18. Dezember:

Platz 5: The Revenant – Der Rückkehrer (Fox) Besucher: 352.353, Kinostart 6.1.2016

Platz 4: Zoomania (Disney), Besucher: 399.684, Kinostart: 3.3.2016

Platz 3: Ice Age – Kollision voraus! (Fox), Besucher: 441.510, Kinostart: 30.6.2016

Platz 2: Findet Dorie (Disney), Besucher: 471.022, Kinostart: 29.9.2016

Platz 1: Pets (Universal Pictures), Besucher: 540.605, Kinostart: 28.7.2016

Bleibt an der Spitze alles so, wie es ist, kommt der erfolgreichste Film des Jahres zum zweiten Mal infolge aus dem Hause Illumination. An den Mega-Erfolg der gelben, tic-tac-förmigen “Minions” mit mehr als 793.000 Besuchern kommen die abenteuerlustigen Haustiere aus “Pets” aber nicht heran, hat doch heuer kein Film das “Platinum Ticket” mit mehr als 600.000 Besuchern gelöst. Stattdessen pendeln sich die nächstplatzierten Animations-Hits zwischen knapp 400.000 und 470.000 Besuchern ein.

Und was ist mit Star Wars?

Eine große Konkurrenz kommt aus den letzten Reihen. 105.844 Besucher zählte “Rogue One: A Star Wars Story” an seinen ersten vier Spieltagen, geht aus Verleihangaben gegenüber der APA hervor. Ein Vorrücken des ersten Spin-offs der “Star Wars”-Saga in die Top 5 und Verdrängen des Leidenswestern “The Revenant” mit Leonardo DiCaprio (352.353 Besucher) bis Jahresende ist also höchstwahrscheinlich – und ein Siegeszug nicht unmöglich, hat doch “Star Wars VII – Das Erwachen der Macht” in den letzten zwei Dezemberwochen 2015 mehr als 540.000 Menschen in die Kinos gelockt.

Top 5 der Österreichischen Filme

1. Wie Brüder im Wind (Terra Mater Studios, Warner, 150.500, 29.1.2016)

2. Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft (Sony Pictures, 2015 75.331 (exkl. 70.050 aus 18.12.2015)

3. Vor der Morgenröte (Dor Film, Filmladen Verleih, 67.664, 3.6.2016)

4. Bauer unser (Allegro Film, Filmladen Verleih, 64.969, 11.11.2016)

5. Toni Erdmann (Coop 99 Filmladen Verleih, 52.954, 15.7.2016)

(APA/red.)