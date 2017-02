Tierisch gut – Krabbler und Kriecher erobern den Ländleanzeiger

Hier ein kleiner Auszug von dem, was auf ländleanzeiger.at so alles “kreucht und fleucht” – denn User haben einen ganzen Zoo online gestellt. Doch Vorsicht! Wer bei solch possierlichen Tierchen zu Kreischalarm neigt, sollte die Links nicht öffnen:

# Vogelspinne

Sieben Zentimeter groß ist dieses pelzige Spinnentier und erfreut sich – trotz seiner zwei Jahre – bester Gesundheit.

# Pfeilgiftfrosch

Tinctorius Azureus heißen diese schillernden Pfeilgiftfrösche. Sehr auffällig ist ihr metallisch glänzendes Blau mit den schwarzen Flecken.

# Baumpython

Ganz schön grün hinter den Ohren ist diese farbenfrohe Schlange, die Fachleute als Morelia Viridis Manokwari bezeichnen würden.

# Achatschnecke

Bis zu 15 Zentimeter groß können die Häuser dieser Schnecken werden – aktuell liegen sie bei 8 Zentimeter. Beeindruckend!

# Stabschrecke

Wenn das mal keine Tarnung ist! Wie ein Ast sehen diese Tierchen aus, die trotz ihres Namens definitiv keinen Schrecken verbreiten.

Wichtig! Gerade exotische Tierarten benötigen eine ganz besondere Pflege und eine in der Anschaffung oft teure Umgebung. Daher sollten Spiderman und Co. nur von erfahrenen Tierhaltern gekauft werden. Ohne viel Aufwand und ohne jegliche Verantwortung übernehmen zu müssen, können einige Krabbler & Kriecher dagegen im Reptilienzoo in Scheidegg bewundert werden.