Tiefe Einblicke in Frastner Traumgarten gewährt

81 wunderbare Gärten öffneten an zwei Sonntagen – am 11. sowie 25. Juni – ihre Gartentür und zeigten, wie vielfältig der Lebensraum Garten in Vorarlberg sein kann. In Frastanz gewährte „der kleine Gartenzwerg“, wie sich Manuela Schmid vom Brühlweg 4 liebevoll selbst bezeichnet, tiefe Einblicke in ihren seit über zwei Dekaden gepflegten Staudengarten. Inmitten dieser kleinen grünen respektive bunten Oase liegt ein verträumtes Biotop mit schönen Seerosen. Neben einem Nutzgarten wo neben dutzenden Kräutern auch Kartoffeln, Blumenkohl, Brokkoli und dergleichen wachsen, findet sich ein gemütliches Gartenhaus sowie viele schattenspendende Bäume und Sträucher aller Art. An prägnanten Stellen zwischen verschiedenen Rosen und Stauden stellte der Nofler Werner Urban seine kreativen Objekte aus, welche unter den zahlreichen Besuchern große Beachtung fanden. Urban wusste zu jeder einzelnen Skulptur eine interessante Entstehungsgeschichte zu erzählen, schließlich beschäftigt er sich bereits über mehrere Jahre mit dem Suchen nach geeigneten Gegenständen, welche er gekonnt zusammenschweißt. Auch Schmid führte mehrere Besucher an die verschiedenen Ecken ihres Gartens und benannte jedes Gewäschs mit ihrem Namen und gab hilfreiche Tipps und Tricks zur Pflege. Für das leibliche Wohl sorgte Margit Urban mit Kaffee, Limonade und mehreren Kuchen. In gemütlicher Atmosphäre wurde so noch viel über den Gartenbau gefachsimpelt und die einzelnen Schönheiten bewundert.