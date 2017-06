Ticket für fünfzehn Schüler nach Völkermarkt

Herzlichen Dank an Anja Quinn für die Organisation des Bewerbes! In Bregenz fand das Landesfinale im Rudern im Schulsport statt. Es waren vier Schulen am Start (Sportmittelschule Wolfurt, BG Gallus, BG Blumenstraße und PG Riedenburg).

Schüler:

1. Rgm. BG Gallus / Sportmittelschule Wolfurt

Benedikt Thoma

Dominik Reimann

Manuel Kofler

Fabian Kienreich

Stm Mika Gabriel

Schülerinnen:

1. BG Gallus

Saskia Dueler

Katharina Watzdorf

Chiara Dueler

Stella Heidegger

Stf Lena Pichler

2. PG Riedenburg

Romy Barbisch

Franziska Bitsche

Lisa Wolf

Rahel Stranzl

Stf Sophia Bregenzer

3. BG Blumenstraße

Alina Winkler

Laura Längle

Yuwaddy Rempfler

Nikolina Pavkovic

Stf Katharina Bohle

Am 23.06. findet in Völkermarkt das Bundesfinale statt. Da werden die Schüler der Rgm BG Gallus / SMS Wolfurt und die Schülerinnen des BG Gallus und des PG Riedenburg starten (insgesamt 15 SchülerInnen).