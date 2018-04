TiB und Schauspielhaus beschäftigen sich mit "Polizei Graz"

Das Theater im Bahnhof (TiB) und das Grazer Schauspielhaus haben sich für eine Gemeinschaftsproduktion mit dem Polizeialltag in einer Wachstube auseinandergesetzt. Über die Erfahrungen mit den Polizistinnen und Polizisten, die Herangehensweise an das Thema und die Umsetzung für das Theater sprachen Autorin Pia Hierzegger und Regisseurin Monika Klengel mit der APA.

Die Idee zu dem Projekt entstand vor rund einem Jahr. Die Polizei sei oft ein “Feindbild”, so Hierzegger, “da hat mich interessiert, was steckt hinter diesen Menschen in Uniform. Am Anfang war mir noch nicht so klar, dass das so eine Dimension bekommt, weil die Polizei eigentlich ständig Thema ist, und wenn man sich damit beschäftigt, dann poppen immer mehr Themen auf, man hat das Gefühl, man kann dem gar nicht gerecht werden.”