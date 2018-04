Thüringen gewinnt den Kuppelcup in Lustenau

Bereits zum 14. Mal lud die Feuerwehr Lustenau am vergangenen Wochenende zum internationalen Kuppelcup in die Radlerhalle.

Lustenau Der Kuppelcup in Lustenau gehört schon längst zum Fixtermin der Florianijünger und so kämpften auch am vergangenen Wochenende über 30 Bewerbsgruppen aus dem In- und Ausland in der Radlerhalle um den begehrten Tagessieg.

Dabei geht es beim Kuppelcup, wie es der Name schon sagt, darum, richtig und schnell zu kuppeln. Dabei zählt wie im Ernstfall auch im Übungswettbewerb jede Sekunde und die Feuerwehrmänner- und auch frauen mussten die Schläuche so schnell wie möglich zusammen kuppeln. Die Bewerbsgruppen lieferten sich dabei spannende Duelle und am Ende freute sich die Gruppe 1 der Feuerwehr aus Thüringen über den Tagessieg. Gefolgt von den Teams Wolfurt 2 und Ludesch 1, wobei letztere mit einer Zeit von 15,52 Sekunden auch die Tagesbestzeit in der Lustenauer Radlerhalle erreichten. Die Gastgeber der Feuerwehr Lustenau waren mit fünf verschiedenen Gruppen angetreten, wobei Lustenau 3 auf Rang acht die beste Platzierung an diesem Tag holte. Am Ende freuten sich alle aber über einen gelungenen Tag und die Kameraden der Feuerwehr Lustenau über eine gelungene Veranstaltung. MIMA