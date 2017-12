Thomas-Mann-Gedenkstätten aus vier Ländern gründen Netzwerk

Thomas-Mann-Gedenkstätten aus vier Ländern haben sich in Lübeck zu einem Netzwerk zusammengeschlossen. Unter dem Namen "Thomas Mann International. Das Netzwerk der Mann-Häuser" wollen die Einrichtungen künftig eng bei der Gestaltung von Ausstellungen und in der wissenschaftlichen Forschung zusammenarbeiten.

An dem Netzwerk sind das Lübecker Buddenbrookhaus, das Literaturarchiv Monacensia in München, das Thomas Mann Kulturzentrum Nida in Litauen, das Thomas Mann-Archiv in Zürich sowie das Thomas Mann House Pacific Palisades im US-Bundesstaat Kalifornien beteiligt. Dieser zukunftsweisende Zusammenschluss werde allen Einrichtungen einen Mehrwert bringen, sagte der Präsident der Deutschen Thomas-Mann-Gesellschaft, Hans Wißkirchen.