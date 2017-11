Nach Knickerbocker auch Tom-Turbo-Fortsetzung möglich

Thomas Brezina gelang mit den erwachsen gewordenen Knickerbockern ein Überraschungserfolg. Wir fragten nach, ob auch Tom Turbo auf eine Rückkehr hoffen darf - und ob ihn das Interesse an seinem Privatleben überrascht.

An die 550 Kinderbücher stammen von ihm, nun wagt die Knickerbockerbande nach 20 Jahren den Schritt in die Erwachsenenwelt – und erobern damit die Spitze der Bestsellerliste. Nächstes Jahr feiert aber auch Tom Turbo sein 25. Jubiläum – und eine Fortsetzung beider Serien will Brezina bei seinem Vorarlbergbesuch nicht ausschließen. Doch auch in den sozialen Medien wird Brezina zum Geschichtenerzähler und damit zum Instagram-Hype.