Thiem bei US Open im Raster-Viertel mit Topfavorit Federer

Thiems erster gesetzter Gegner wäre in Runde drei Adrian Mannarino. - © APA (AFP)

Dominic Thiem ist am Freitag bei der erstmals öffentlichen Auslosung für die US Open in New York in das gleiche Tableau-Viertel mit Topfavorit Roger Federer gelost worden. Der als Nummer 6 gesetzte Niederösterreicher könnte bei optimalem Verlauf also im Viertelfinale auf den 19-fachen Major-Sieger aus der Schweiz treffen. Zunächst trifft Thiem aber auf Alex de Minaur (AUS).