Thiem zog mit Zweisatzsieg ins Barcelona-Achtelfinale ein

Zweisatzsieg für den Niederösterreicher zum Auftakt - © APA (AFP)

Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem hat seine erste Hürde beim Turnier in Barcelona wie in der Vorwoche in Monte Carlo souverän genommen. Der 23-Jährige gewann am Dienstag nach einem Auftakt-Freilos in der zweiten Runde gegen den Briten Kyle Edmund 6:1,6:4. Im Achtelfinale trifft Thiem – voraussichtlich am Donnerstag – mit Daniel Evans erneut auf einen Briten oder auf den Deutschen Mischa Zverev.