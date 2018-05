Thiem zog ins Tennis-Halbfinale von Lyon ein

Der topgesetzte Dominic Thiem ist beim mit 561.345 Euro dotierten Tennis-ATP-Turnier in Lyon in das Halbfinale eingezogen.

Der Niederösterreicher gewann sein Viertelfinale am Freitag gegen den Spanier Guillermo Garcia-Lopez mit 6:7(4),7:6(0),6:4. Die Partie war am Donnerstag wegen Dunkelheit nach zwei Sätzen abgebrochen und tags darauf fortgesetzt worden.

Gegen Lajovic um Finaleinzug

Wegen der kommenden French Open wird das Finale in Lyon bereits am Samstag ausgetragen, weshalb Thiem am (heutigen) Freitag auch noch das Semifinale vor sich hat. Gegner in der zweiten Partie nach 14.30 Uhr ist der 27-jährige Serbe Dusan Lajovic, der in der Weltrangliste auf Position 68 liegt. Es steht in den Duellen 4:0 für den Weltranglistenachten aus Lichtenwörth.