Thiem vor Wimbledon “1. Runde sehr, sehr heikel”

Thiem wagt sich vorsichtig an Wimbledon heran

Vor dem Start auf dem “heiligen Rasen” von Wimbledon hat Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem am Samstag auf Ansagen verzichtet. “Die erste Runde ist schon sehr, sehr heikel und gefährlich”, meinte der Weltranglistenachte, der am Dienstag auf den Kanadier Vasek Pospisil trifft. Das Ziel Thiems ist klar: “Ich will weiter kommen als bisher, also weiter als in die zweite Runde. Das wäre schon gut.”