Thiem von Borg für “Laver Cup” in “Europa Team” nominiert

Thiem spielt an der Seite von Federer und Nadal - © APA (AFP)

Die Teams für den neu geschaffenen Laver Cup der Tennis-Profis steht. Für den für 22. bis 24. September in Prag angesetzten Event werden für das “Team Europa” neben den nominiert gewesenen Rafael Nadal (ESP), Roger Federer (SUI) und Dominic Thiem (AUT) auch Alexander Zverev (GER), Tomas Berdych (CZE) und Marin Cilic (CRO) engagiert sein. Das gaben die Veranstalter am Mittwoch in New York bekannt.