Thiem verpasste in Madrid ersten ATP-1000-Titel

Dominic Thiem hat auch im zweiten ATP-Masters-1000-Finale seiner Karriere seinen ersten Titel auf dem höchsten ATP-Level verpasst - erneut in Madrid. Der 24-jährige Niederösterreicher, der im Viertelfinale den Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal ausgeschaltet hatte, war am Sonntag im Endspiel gegen den als Nummer zwei gesetzten Deutschen Alexander Zverev beim 4:6,4:6 chancenlos.

Der 21-jährige Zverev war vor allem beim Service unantastbar für Thiem, der auch von seinen Grundschlägen her nicht an die Form der Vorrunden anschließen konnte. Der zweifache French-Open-Halbfinalist wird damit eine Position verlieren und im Ranking auf Platz 8 zurückfallen. Er durfte sich mit 600 ATP-Punkten sowie einem Preisgeld von 583.725 Euro brutto trösten. Zverev verkürzte im Head-to-head mit Thiem auf 2:4. Beide spielen in der kommenden Woche in Rom.