Thiem siegte gegen Kudla in zweiter Melbourne-Runde

Dominic Thiem hat in der zweiten Runde der Australian Open gegen den US-Qualifikanten Denis Kudla gewonnen. In fünf Sätzen schlug der Weltranglisten-Fünfte Kudla, die Nummer 190 der Welt, mit 6:7,3:6,6:3,6:2,6:3. Das Match dauerte 3:48 Stunden. In der dritten Runde trifft Thiem am Samstag auf Adrian Mannarino (FRA-26), der sich gegen den Tschechen Jiri Vesely mit 6:3,7:6(4),5:7,6:3 durchsetzte.

Thiem liegt gegen den 29-jährigen Mannarino im Head-to-Head 6:0 voran. Das bisher letzte Duell gab es im September bei den US Open ebenso in einer dritten Grand-Slam-Runde. Thiem gewann 7:5,6:3,6:4.