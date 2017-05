Thiem setzte mit Sieg über Sandplatz-“König” Nadal Lauf fort

Der achtfache Turniersieger aus Lichtenwörth war zuletzt sowohl im Finale von Barcelona als auch in Madrid (seinem ersten auf ATP-1000-Level) am neunfachen French-Open-Sieger gescheitert. Im dritten Duell innerhalb von drei Wochen zeigte Thiem aber neuerlich eine Steigerung gegen Nadal und schaffte den insgesamt achten Sieg im 29. Duell mit einem Top-Ten-Spieler. Im Halbfinale am Samstag trifft Thiem entweder auf Novak Djokovic (SRB-2) oder Juan Martin Del Potro (ARG).

(APA)