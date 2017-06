Thiem nahm Halle-Auftakthürde Marterer in zwei Sätzen

Erfolgreicher Start Thiems in die Rasensaison - © APA (AFP)

Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem hat seinen Start in die Rasen-Saison erfolgreich gestaltet. Der 23-Jährige gewann am Montagabend sein Erstrundenspiel beim ATP-500-Turnier von Halle gegen den deutschen Qualifikanten Maximilian Marterer 7:5,6:3. Im Achtelfinale trifft Thiem am Mittwoch oder Donnerstag auf den Sieger der Dienstag-Duells des Niederländers Robin Haase mit dem Spanier David Ferrer.