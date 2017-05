Thiem nach Abwehr von drei Matchbällen im Rom-Viertelfinale

Thiem hatte hart zu kämpfen - © APA (Archiv/AFP)

Österreichs Tennisstar Dominic Thiem steht im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom. Der Weltranglisten-Siebente aus Lichtenwörth gewann am Donnerstagabend gegen den US-Amerikaner Sam Querrey nach hartem Kampf 3:6,6:3,7:6(7). Damit trifft Thiem nun am Freitag zum dritten Mal innerhalb von drei Wochen auf Superstar Rafael Nadal, der auf Sand in diesem Jahr noch unbesiegt ist.