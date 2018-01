Thiem muss wegen Fiebers für Doha-Halbfinale passen

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem kann beim ATP-Turnier in Doha wegen einer fiebrigen Erkrankung nicht zu seinem Freitag-Halbfinale gegen den Franzosen Gael Monfils antreten. Nach einer Meldung von tennisnet.com muss der 24-Jährige das Bett hüten und bis zur Genesung auch auf die Weiterreise zum Australian-Open-Spielort Melbourne warten. Thiem war ohne Satzverlust ins Halbfinale eingezogen.

Dominic Thiem bestätigte die Meldung am Freitagnachmittag in einem Facebook-Posting: “Ich habe schlechte Nachrichten, aufgrund gesundheitlicher Probleme kann ich heute nicht an den Start gehen. Ich liege mit Fieber im Bett und die Chance auf eine Genesung bis heute Abend stehen eher schlecht. Die Enttäuschung ist groß, aber nichtsdestotrotz war es ein relativ guter Start in die neue Saison. Jetzt heißt es, gesund werden um dann in Melbourne wieder voll fit zu sein!”