Thiem mit Oberösterreich-Premiere beim Davis Cup in Wels

Der Niederösterreicher freut sich auf das Heimspiel - © APA (AFP/Getty)

Das österreichische Davis-Cup-Team geht optimistisch in das Heimspiel gegen Rumänien. Zugpferd Dominic Thiem, nach fast eineinhalb Jahren zurück in der ÖTV-Riege, spielt zum ersten Mal in Oberösterreich Tennis, gab sich aber bei einem Pressefrühstück am Mittwoch in Linz “total entspannt, zu Hause zu spielen”.