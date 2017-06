Thiem in Weltrangliste weiter Achter, Cilic neuer Sechster

Cilic nach Finalniederlage neuer Sechster - © APA (AFP)

Österreichs Tennis-Nummer-Eins Dominik Thiem ist auch nach seinem Aus im Achtelfinale beim ATP-Turnier in Halle unverändert Nummer acht der ATP-Weltrangliste. An der Spitze liegt weiter der Brite Andy Murray vor dem Spanier Rafael Nadal. Der Kroate Marin Cilic verbesserte sich nach seiner Finalniederlage im Queen’s Club in London auf Rang sechs.