Thiem in Antalya früh gegen Qualifikanten ausgeschieden

Eine einzige Breakchance bot sich Thiem, die ließ er aber ungenutzt - © APA (AFP)

Dominic Thiem muss das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon in der kommenden Woche mit wenig Matchpraxis auf Rasen in Angriff nehmen. Der Weltranglisten-Achte schied am Dienstag in Antalya gleich bei seinem ersten Einsatz aus, nachdem er in der Vorwoche in Halle sein zweites Spiel verloren hatte. In der Türkei unterlag Thiem dem Qualifikanten Ramkumar Ramanathan (Indien) mit 3:6,2:6.