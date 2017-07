Thiem unterlag dem Tschechen Tomas Berdych nach 2:52 Stunden - © APA (ThieAFP)

Dominic Thiem hat am Montag die Chance, als erster Österreicher das Herren-Einzel-Viertelfinale in Wimbledon zu erreichen, vergeben. Der 23-jährige Niederösterreicher unterlag bei den All England Tennis Championships im Achtelfinale dem als Nummer 11 gesetzten Tschechen Tomas Berdych nach 2:52 Stunden mit 3:6,7:6(1),3:6,6:3,3:6.