Thiem erreichte sein drittes US-Open-Achtelfinale

Thiem hatte nur im ersten Satz leichte Probleme - © APA (AFP)

Dominic Thiem hat am Samstag bei seinem vierten Antreten bei den US Open bereits zum dritten Mal das Achtelfinale erreicht. Der Niederösterreicher besiegte im Louis Armstrong Stadium in New York den als Nummer 30 gesetzten Franzosen Adrian Mannarino auch im sechsten Duell und setzte sich nach 2:12 Stunden mit 7:5,6:3,6:4 durch. Es ist Thiems insgesamt siebentes Grand-Slam-Achtelfinale.